Следствие по делу MH17 предложило России поделиться данными по ЗРК «Бук»

Совместная следственная группа (ССГ), которая занимается расследованием крушения малайзийского Boeing (рейс MH17) на Украине, предложила России поделиться данными, которые касаются возможной доставки зенитного ракетного комплекса ЗРК «Бук» с территории РФ. Об этом пишет ТАСС.

«Обращение сделано в рамках продолжающегося расследования и адресовано в особенности жителям российского города Курск», — говорится в заявлении ССГ, попавшем в распоряжение ТАСС. По словам следователей, ЗРК мог быть доставлен на Украину из России.

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Следствие также предлагает сотрудничество российским военнослужащим, у которых могут быть данные по передвижениям комплекса.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился на востоке Украины 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Следователи обвинили в причастности к инциденту граждан России Игоря Гиркина (Стрелкова), Олега Пулатова, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко. Их подозревают в содействии передвижению ЗРК «Бук», из которого, по версии суда, был сбит лайнер.

Украина, США и страны Запада неоднократно призывали Россию признать ответственность за катастрофу. Москва отрицает свою причастность к крушению лайнера.