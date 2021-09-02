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Следствие по делу MH17 предложило России поделиться данными по ЗРК «Бук»

Совместная следственная группа предложила России поделиться данными по делу MH17
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Фото: Maxim Zmeyev / Reuters

Совместная следственная группа (ССГ), которая занимается расследованием крушения малайзийского Boeing (рейс MH17) на Украине, предложила России поделиться данными, которые касаются возможной доставки зенитного ракетного комплекса ЗРК «Бук» с территории РФ. Об этом пишет ТАСС.

«Обращение сделано в рамках продолжающегося расследования и адресовано в особенности жителям российского города Курск», — говорится в заявлении ССГ, попавшем в распоряжение ТАСС. По словам следователей, ЗРК мог быть доставлен на Украину из России.

Следствие также предлагает сотрудничество российским военнослужащим, у которых могут быть данные по передвижениям комплекса.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился на востоке Украины 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Следователи обвинили в причастности к инциденту граждан России Игоря Гиркина (Стрелкова), Олега Пулатова, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко. Их подозревают в содействии передвижению ЗРК «Бук», из которого, по версии суда, был сбит лайнер.

Украина, США и страны Запада неоднократно призывали Россию признать ответственность за катастрофу. Москва отрицает свою причастность к крушению лайнера.

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