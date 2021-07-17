Зеленский заявил о неизбежной ответственности для виновных в катастрофе MH17

Президент Украины Владимир Зеленский в годовщину авиакатастрофы MH17 выразил слова скорби и заявил о неизбежной ответственности для виновных по этому делу. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Глава Украины напомнил о седьмой годовщине трагедии под Донецком и выразил слова сочувствия и скорби. Также Зеленский отметил, что государство прилагает все усилия, чтобы «найти виновных».

«Ответственность — неизбежна!» — добавил он.

Ранее в июле эксперт Клуба «Валдай» и Центра исследований экономического и социокультурного развития стран СНГ и Центральной Европы Артем Куреев рассказал о сфабрикованных доказательствах против России по делу MH17. Он отметил, что прозападные СМИ и политики воспримут любые сфабрикованные доказательства по делу MH17 как настоящие вне зависимости от их качества.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился на востоке Украины 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Следователи обвинили в причастности к инциденту граждан России Игоря Гиркина (Стрелкова), Олега Пулатова, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко. Их подозревают в содействии передвижению зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук», из которого, по версии суда, был сбит лайнер. При этом Украина, США и страны Запада неоднократно призывали Россию признать ответственность за катастрофу. Москва отрицает свою причастность к крушению лайнера.

