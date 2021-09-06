Умер свидетель по делу о крушении MH17

Судья Хендрик Стинхейс: один из свидетелей по делу MH17 умер несколько недель назад

Один из свидетелей по делу о крушении Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевшего рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, скончался несколько недель назад. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председательствующего судью Хендрика Стинхейса.

«Суд получил некоторые документы от следственного судьи, эти документы будут включены в досье. Это отчеты по опросам трех свидетелей, отчеты экспертов, а также оценка следственным судьей отчетов Королевской военной академии Бельгии», — сообщил судья в ходе возобновившихся слушаний.

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По его словам, суд был проинформирован, что свидетель, известный как G9O81, тяжело болен, и это может вызвать трудности для его опроса. «А сейчас нам сообщили, что этот свидетель скончался несколько недель назад», — уточнил Стинхейс.

Ранее стало известно, что вердикты по делу о крушении лайнера могут быть вынесены до конца 2022 года. Среди предполагаемых дат — 22 сентября, 17 ноября или 15 декабря.

Кроме того, в суд под Амстердамом начали прибывать родственники жертв крушения лайнера — им впервые дадут возможность выступить на слушаниях.

Boeing 777, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился на востоке Украины 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Следователи считают, что к авиакатастрофе причастны граждане России Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко. Их подозревают в содействии передвижению ЗРК «Бук», из которого, по версии суда, был сбит лайнер. Москва отрицает свою причастность к крушению самолета.