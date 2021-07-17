Дело сбитого в Донбассе «Боинга» назвали элементом антироссийской игры

Расследование дела о крушении малайзийского Boeing 777 (рейс MH17) над Донецком останется инструментом давления на Россию в долгосрочной перспективе. Таким мнением поделился с «Лентой.ру» эксперт Клуба «Валдай» и Центра исследований экономического и социокультурного развития стран СНГ и Центральной Европы Артем Куреев.

«В нужные моменты будут всплывать те или иные "неопровержимые доказательства", возможно, вина России будет окончательно признана на Западе и начнутся попытки получения компенсаций, в том числе путем ареста российских активов», — предположил он. Он назвал расследование дела сбитого в Донбассе Боинга элементом большой антироссийской игры.

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Голландский политолог Ганса Оверслута заявил «Ленте.ру», что тема катастрофы навсегда останется источником раздражения и конфликтов между Москвой и Западом. Похожее мнение высказал и директор Украинского института анализа и менеджмента политики (УИАМП) Руслан Бортник.

«Обвинительный приговор будет максимально политически использован для усиления давления на Россию — в плане выдвижения финансовых требований, в плане провоцирования новых витков санкций, в плане актуализации диалога о роли России на Донбассе», — заключил он.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился на востоке Украины 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Следователи обвинили в причастности к инциденту граждан России Игоря Гиркина (Стрелкова), Олега Пулатова, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко. Их подозревают в содействии передвижению зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук», из которого, по версии суда, был сбит лайнер. При этом Украина, США и страны Запада неоднократно призывали Россию признать ответственность за катастрофу. Москва отрицает свою причастность к крушению лайнера.