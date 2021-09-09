Семья погибшего при крушении рейса MH17 принесла в суд урну с его прахом

Голландцы Робб и Селена Фредрикс принесли на судебное заседание урну с прахом своего сына, погибшего в авиакатастрофе на востоке Украины в 2014 году. Об этом пишет РИА Новости.
«Я принесла с собой прах моего ребенка, чтобы он был сегодня со мной», — рассказала Селена. Она также принесла небольшой кусок обгоревшей ткани — кусочек блузки, в которой была девушка ее сына, также погибшая при крушении рейса MH17. Семья Фредрикса впервые принесла останки сына на заседание суда.
По словам корреспондента РИА Новости, все выступления родственников отличались сильной эмоциональностью.
Слушания по делу о крушении малайзийского Boeing возобновились 9 сентября. В ходе блока заседаний перед судом впервые выступают родственники погибших.
Boeing 777, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился на востоке Украины 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Следователи считают, что к авиакатастрофе причастны граждане России Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко. Их подозревают в содействии передвижению ЗРК «Бук», из которого, по версии суда, был сбит лайнер. Москва отрицает свою причастность к крушению самолета.