Семья погибшего при крушении рейса MH17 принесла в суд урну с его прахом

Голландцы Робб и Селена Фредрикс принесли на судебное заседание урну с прахом своего сына, погибшего в авиакатастрофе на востоке Украины в 2014 году. Об этом пишет РИА Новости.

«Я принесла с собой прах моего ребенка, чтобы он был сегодня со мной», — рассказала Селена. Она также принесла небольшой кусок обгоревшей ткани — кусочек блузки, в которой была девушка ее сына, также погибшая при крушении рейса MH17. Семья Фредрикса впервые принесла останки сына на заседание суда.

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По словам корреспондента РИА Новости, все выступления родственников отличались сильной эмоциональностью.

Слушания по делу о крушении малайзийского Boeing возобновились 9 сентября. В ходе блока заседаний перед судом впервые выступают родственники погибших.

Boeing 777, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился на востоке Украины 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Следователи считают, что к авиакатастрофе причастны граждане России Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко. Их подозревают в содействии передвижению ЗРК «Бук», из которого, по версии суда, был сбит лайнер. Москва отрицает свою причастность к крушению самолета.