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Россия отказала в допросе обвиняемых по делу MH17

Обвиняемые по делу о крушении рейса MH17 не явились на слушания
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Фото: Eva Plevier / Reuters

Граждане России Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко не явились на слушания по делу о крушении Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевшего рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Об этом сообщает «Укринформ».

По словам председательствующего судьи Хендрика Стинхейса, российские власти отказали в допросе граждан РФ, а украинская сторона заявила, что не знает о местонахождении Харченко. Он также подчеркнул, что все четверо обвиняемых имеют право выступить в суде.

Судья отметил, что изучит дополнительные материалы, предоставленные следствием: допросы свидетелей и заключения экспертов относительно поступивших ранее аудиозаписей.

Ранее Стинхейс также сообщил, что один из свидетелей по делу, известный как G9O81, умер в результате тяжелой болезни. По его словам, вердикты могут быть вынесены до конца 2022 года. Среди предполагаемых дат — 22 сентября, 17 ноября или 15 декабря.

Boeing 777, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился на востоке Украины 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Следователи считают, что к авиакатастрофе причастны граждане России Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко. Их подозревают в содействии передвижению ЗРК «Бук», из которого, по версии суда, был сбит лайнер. Москва отрицает свою причастность к крушению самолета.

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