Стало известно о давлении Запада на Киев из-за «ценного свидетеля» по делу MH17

Христо Грозев: Запад пытался давить на Украину, чтобы она не выдала Цемаха России

Запад оказывал давление на Киев из-за бывшего начальника ПВО в городе Снежное Владимира Цемаха, который считается ценным свидетелем по делу о крушении Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году. Об этом заявил представитель Bellingcat (внесен Минюстом России в список иностранных агентов) Христо Грозев в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

Как стало известно Грозеву, Цемаха считали очень ценным свидетелем прокуроры и следователи по делу об авиакатастрофе. «Он был так ценен, что впервые в молодой истории министры западных стран напрямую пытались давить на ваше правительство и на ваш офис президента, чтобы что-то не делать. Я знаю, что были такие разговоры накануне [выдачи Цемаха в Россию]», — утверждает Грозев.

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Он перечислил два объяснения того, почему Киев выдал Цемаха. Первое заключается в том, что украинские власти не хотели жертвовать своими гражданами, которых Москва была готова обменять на экс-начальника ПВО.

«Россия, признавая свое преступление и важность убрать этого свидетеля, сказала: "Мы не выпустим всех этих невинных людей, которых мы держим здесь, если вы не выдадите нам именно этого человека. Другие нас не интересуют"», — утверждает Грозев.

Другое объяснение заключается в том, что Украина испугалась возможного давления Кремля из-за Цемаха в дальнейшем. По словам Грозева, на месте украинских властей он сначала бы передал «ценного свидетеля» следователям в Нидерланды.

В сентябре 2019 года Россия и Украина обменялись заключенными по формуле «35 на 35». В Киев вернулись задержанные в Керченском проливе моряки и осужденный по обвинению в терроризме режиссер Олег Сенцов. В Россию приехали журналист Кирилл Вышинский и Цемах.

Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года на территории, которую контролировала самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР). Погибли 298 человек.

Следствие считает, что к авиакатастрофе причастны бывший министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) и трое его подчиненных — Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Их обвиняют в доставке из России на Украину ЗРК «Бук», из которого и был сбит лайнер. Россия отрицает любую причастность к крушению MH17.