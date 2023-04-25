Суд в Киеве взял под стражу попытавшегося угнать российский самолет экс-военного
Шевченковский районный суд Киева взял под стражу бывшего украинского военного Романа Червинского, чья попытка угнать самолет ВКС России, по мнению следствия, стала причиной ракетного удара по аэродрому Канатово в Кировоградской области. Об этом сообщает «Украинская правда».
По данным издания, экс-разведчик арестован на два месяца без возможности внесения залога. Сам Червинский выдвинутые обвинения считает политическими: он уверен, что на него пытаются оказать давление.
«Подозрение основывается на основе неполных, односторонне освещенных, сфальсифицированных материалов», — цитируют Червинского журналисты, отмечая, что его адвокаты намерены обжаловать решение суда.
Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины (СБУ) задержала бывшего сотрудника Главного управления разведки Романа Червинского из-за инцидента с обстрелом аэродрома Канатово в июле 2022 года.
По версии СБУ, мужчина без одобрения соответствующих ведомств попытался договориться с российским пилотом о краже самолета ВС РФ. Пилот заявил о согласии перейти на сторону Украины, однако в действительности это позволило Вооруженным силам РФ получить данные о размещении на аэродроме личного состава и самолетов ВСУ. Впоследствии ВС РФ нанесли ракетный удар, уничтожили командира воинской части и ранили 17 украинских военнослужащих.