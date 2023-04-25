Суд в Киеве взял под стражу попытавшегося угнать российский самолет экс-военного

Суд в Киеве взял под стражу экс-военного Червинского, пытавшегося угнать самолет ВКС РФ

Шевченковский районный суд Киева взял под стражу бывшего украинского военного Романа Червинского, чья попытка угнать самолет ВКС России, по мнению следствия, стала причиной ракетного удара по аэродрому Канатово в Кировоградской области. Об этом сообщает «Украинская правда».

По данным издания, экс-разведчик арестован на два месяца без возможности внесения залога. Сам Червинский выдвинутые обвинения считает политическими: он уверен, что на него пытаются оказать давление.

«Подозрение основывается на основе неполных, односторонне освещенных, сфальсифицированных материалов», — цитируют Червинского журналисты, отмечая, что его адвокаты намерены обжаловать решение суда.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины (СБУ) задержала бывшего сотрудника Главного управления разведки Романа Червинского из-за инцидента с обстрелом аэродрома Канатово в июле 2022 года.

По версии СБУ, мужчина без одобрения соответствующих ведомств попытался договориться с российским пилотом о краже самолета ВС РФ. Пилот заявил о согласии перейти на сторону Украины, однако в действительности это позволило Вооруженным силам РФ получить данные о размещении на аэродроме личного состава и самолетов ВСУ. Впоследствии ВС РФ нанесли ракетный удар, уничтожили командира воинской части и ранили 17 украинских военнослужащих.