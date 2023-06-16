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02:14, 16 июня 2023Мир

Американского военного обвинили в передаче секретной информации по Украине

Американского военного обвинили в передаче секретной информации о вооружении Украины

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Большое жюри присяжных суда в Бостоне выдвинуло обвинения 21-летнему военнослужащему ВВС Национальной гвардии США Джеку Дагласу Тейшейре. Согласно документу, опубликованному в электронной базе окружного суда штата Массачусетса, его считают виновным по шести пунктам получения и передачи секретной информации.

Большое жюри присяжных утверждает предложенные прокуратурой обвинения по шести пунктам. Согласно заключению, Тейшейра, в том числе, передавал и распространял в соцсетях информацию о предоставлении вооружения Киеву, пути его передачи и способов его использования. Также он раскрыл содержание правительственного документа о статусе конфликта между Россией и Украиной, который содержал разведданные США. Согласно документу, обвиняемый совершал преступления с ноября 2022 по апрель 2023 года.

Согласно заявлению американского Минюста, по каждому пунктов обвинения военному грозит до десяти лет тюремного заключения и до 250 тысяч долларов штрафа.

Рядового арестовали 13 апреля, прокуратура США потребовала оставить под арестом из-за опасений, что он может сбежать. Также следователи подчеркивали опасность Тейшера для общества.

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    Екатерина Подвигина
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