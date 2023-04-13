ФБР арестовало подозреваемого в утечке документов Пентагона

NYT: ФБР арестовало подозреваемого в утечке секретных документов Пентагона

Федеральное бюро расследований (ФБР) объявило об аресте подозреваемого в утечке секретных документов Пентагона. Об этом сообщает The New York Times.

В бюро сообщили, что провели «правоохранительную деятельность» в одном из домов в северном районе города Дайтон штата Массачусетс. Официальный представитель властей США подтвердил, что арестованным оказался 21-летний Джек Тейшейра, военнослужащий ВВС Нацгвардии США.

Как ранее сообщала газета, Тейшейра был лидером небольшой игровой онлайн-группы, в которую за последние несколько месяцев просочились секретные документы. Впервые об утечке стало известно 7 апреля. В слитых бумагах, датированных началом марта, содержалась, в частности, информация о планах НАТО по укреплению украинских войск.