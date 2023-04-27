Обвиняемого в утечках Пентагона военного объявили опасным для страны и общества

Прокуратура США сочла опасным для общества обвиняемого в утечках Пентагона Джека Тейшейра

Прокуратура США потребовала оставить под арестом рядового ВВС первого класса Джека Тейшейра, обвиняемого в утечке секретных документов Пентагона. Его считают опасным для страны и общества, пишет BBC News.

По данным американского ведомства, Тейшейра может до сих пор иметь доступ к секретным материалам, а потому представляет «серьезную угрозу для безопасности» страны. Кроме того, прокуроры опасаются, что бывший военнослужащий может попытаться сбежать.

Еще следователи подчеркивают опасность Тейшера для общества: у него дома нашли планшет, ноутбук и игровую приставку Xbox, которые были «разбиты или брошены в мусор». Прокуроры также обнаружили, что на своем рабочем компьютере Тейшера искал информацию о массовых расстрелах в США и пытался удалить информацию о военных преступлениях американцев.

Рядового арестовали 13 апреля. Ему предъявили два обвинения: несанкционированное хранение и передача информации о национальной обороне, а также несанкционированное изъятие и хранение засекреченных документов или материалов. Американец был лидером небольшой игровой онлайн-группы в Discord, в которую за последние несколько месяцев просочились секретные разведданные.