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10:20, 14 декабря 2023Бывший СССР

На Украине суд продилил арест пытавшемуся угнать российский самолет военному

Суд на Украине продлил арест военному, пытавшемуся угнать самолет ВКС России

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

На Украине суд продлил арест украинскому военному Роману Червинскому, который летом 2022 года пытался угнать самолет Воздушно-космических сил (ВКС) России. Об этом сообщает NV.

По версии СБУ, Червинский пытался договориться с российским пилотом о краже российского самолета. Завербованный пилот заявил, что согласен перейти на сторону Украины, но в итоге это позволило российским военным получить данные о расположении на аэродроме личного состава и самолетов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В конце апреля 2023 года Червинский был задержан по обвинению в госизмене и превышении служебных полномочий.

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