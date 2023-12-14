На Украине суд продилил арест пытавшемуся угнать российский самолет военному
Суд на Украине продлил арест военному, пытавшемуся угнать самолет ВКС России
На Украине суд продлил арест украинскому военному Роману Червинскому, который летом 2022 года пытался угнать самолет Воздушно-космических сил (ВКС) России. Об этом сообщает NV.
По версии СБУ, Червинский пытался договориться с российским пилотом о краже российского самолета. Завербованный пилот заявил, что согласен перейти на сторону Украины, но в итоге это позволило российским военным получить данные о расположении на аэродроме личного состава и самолетов Вооруженных сил Украины (ВСУ).
В конце апреля 2023 года Червинский был задержан по обвинению в госизмене и превышении служебных полномочий.