Перед угоном пилоту российского вертолета предлагали отравить других членов экипажа

Российский летчик рассказал о попытке украинской разведки завербовать его

Стали известны подробности неудачной попытки вербовки пилота российского вертолета радиоэлектронной борьбы украинскими силовиками. Об этом в понедельник, 11 ноября, в опубликованном ТАСС видео ЦОС ФСБ России.

Пилот Ми-8МТПР-1 рассказал, что украинская разведка вышла на него через мессенджер Telegram. За угон техники ему обещали деньги и помощь в эвакуации семьи за границу. Согласно плану, семью предстояло вывести сначала в Кишинев, откуда ее должны были вывезти на машине. Перед вылетом, согласно инструктажу, летчику предстояло отравить своих товарищей.

11 ноября ФСБ сорвала попытку украинской военной разведки угнать российских вертолет радиоэлектронной борьбы. Благодаря успешной оперативной игре ФСБ удалось запутать украинских разведчиков, которые решили, что их миссия обречена на успех. Вскоре были получены сведения о позициях украинских ПВО, по которым российские силы нанесли удар.