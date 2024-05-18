В зоне СВО ликвидировали одного из лучших украинских летчиков. Чем он был известен?
В зоне проведения специальной военной операции (СВО) ликвидировали летчика Воздушных сил Украины (ВСУ) Дениса Василюка. Об этом сообщил в своем Telegram-канале военкор Евгений Поддубный.
Журналист написал, что Василюк, который служил в 831-й бригаде тактической авиации ВСУ, «считался одним из лучших украинских летчиков».
По данным Поддубного, Су-27 Василюка сбил истребитель Воздушно-космических сил России в ходе воздушного боя.
В бригаде пилота Василюка подтвердили его гибель
На странице 831-й бригады в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), за несколько часов до поста Поддубного, было опубликовано сообщение о том, что начальник штаба — первый заместитель командира авиационной эскадрильи подполковник — Денис Василюк погиб в ходе выполнения боевого задания.
Мы потеряли не просто пилота, а надежного боевого брата, друга и просто замечательного и светлого человека.
Василюк совершил десятки боевых вылетов с начала СВО и был полным кавалером ордена «За мужество», говорится в опубликованном посте. В бригаде его назвали «настоящим профессионалом своего дела».
В феврале в боях над ДНР сбили другого украинского летчика
Летчика Владислава Рыкова, на счету которого было 385 вылетов, сбили в районе населенного пункта Новотроицкое в ДНР во время вылета на самолете Су-25, рассказывал официальный представитель российского авиационного клуба «Альбатрос АЭРО» Алексей Воевода.
По его сведениям, пилот ВСУ проходил подготовку к управлению истребителями F-16.