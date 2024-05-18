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00:00, 19 мая 2024Бывший СССР

В зоне СВО ликвидировали одного из лучших украинских летчиков. Чем он был известен?

В зоне СВО ликвидировали одного из лучших летчиков ВСУ Дениса Василюка
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Vitaly Nevar / Reuters

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) ликвидировали летчика Воздушных сил Украины (ВСУ) Дениса Василюка. Об этом сообщил в своем Telegram-канале военкор Евгений Поддубный.

Журналист написал, что Василюк, который служил в 831-й бригаде тактической авиации ВСУ, «считался одним из лучших украинских летчиков».

По данным Поддубного, Су-27 Василюка сбил истребитель Воздушно-космических сил России в ходе воздушного боя.

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В бригаде пилота Василюка подтвердили его гибель

На странице 831-й бригады в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), за несколько часов до поста Поддубного, было опубликовано сообщение о том, что начальник штаба — первый заместитель командира авиационной эскадрильи подполковник — Денис Василюк погиб в ходе выполнения боевого задания.

Мы потеряли не просто пилота, а надежного боевого брата, друга и просто замечательного и светлого человека.

831-я бригада тактической авиации Воздушных сил ВСУ

Василюк совершил десятки боевых вылетов с начала СВО и был полным кавалером ордена «За мужество», говорится в опубликованном посте. В бригаде его назвали «настоящим профессионалом своего дела».

В феврале в боях над ДНР сбили другого украинского летчика

Летчика Владислава Рыкова, на счету которого было 385 вылетов, сбили в районе населенного пункта Новотроицкое в ДНР во время вылета на самолете Су-25, рассказывал официальный представитель российского авиационного клуба «Альбатрос АЭРО» Алексей Воевода.

По его сведениям, пилот ВСУ проходил подготовку к управлению истребителями F-16.

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      Сергей Грехов
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