Летчик ВСУ Лазаренко сообщил о сбитии одного из лучших украинских пилотов Рыкова

В бою над Донецкой народной республикой (ДНР) был сбит один из лучших пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владислав Рыков. Об этом сообщил украинский летчик Ростислав Лазаренко на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Это был лучший летчик и командир, которого я знал», — написал Лазаренко. На счету Рыкова было 385 боевых вылетов.

Официальный представитель российского авиационного клуба «Альбатрос АЭРО» Алексей Воевода в своем Telegram-канале заявил, что Рыков был сбит в районе населенного пункта Новотроицкое в ДНР во время вылета на самолете Су-25. По его сведениям, пилот ВСУ проходил подготовку к управлению истребителями F-16.

Ранее украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на сообщения в соцсетях рассказало об уничтожении пилота истребителя МиГ-29 ВСУ с позывным Голубой шлем (Blue Helmet). Отмечается, что летчика звали Владислав, ему было 23 года.