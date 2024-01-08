На Украине рассказали о гибели пилота сбитого МиГ-29

«Страна.ua» сообщила о гибели украинского пилота МиГ-29 с позывным Голубой шлем

Украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на сообщения в соцсетях рассказало о гибели пилота истребителя МиГ-29 с позывным Голубой шлем (Blue Helmet).

Отмечается, что летчика звали Владислав, ему было 23 года. Он погиб во время полета. Официально Вооруженные силы Украины (ВСУ) это не подтвердили.

Издание напомнило, что Минобороны России заявляло о сбитом украинском МиГ-29 в конце декабря.

29 декабря в оборонном ведомстве сообщили, что российская авиация и средства противовоздушной обороны (ПВО) за неделю поразили десять украинских самолетов и два вертолета. Военнослужащие сбили, в частности, МиГ-29, три Су-27, три Су-24 и три Су-25, а также два вертолета Ми-8. Где были поражены объекты противника, не уточняется.