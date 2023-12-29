Минобороны заявило о поражении десяти самолетов и двух вертолетов ВСУ

МО: авиация и средства ПВО за неделю поразили 10 самолетов и 2 вертолета ВСУ

Российская авиация и средства противовоздушной обороны (ПВО) за неделю сбили 10 украинских самолетов и 2 вертолета. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что российские военнослужащие сбили, в частности, МиГ-29, три Су-27, три Су-24 и три Су-25, а также два вертолета Ми-8. В оборонном ведомстве не уточнили, где были поражены объекты противника.

Помимо этого, системы ПВО и авиация перехватили 33 реактивных снаряда системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и «Ураган», а также противокорабельную ракету «Нептун».

За прошедшую неделю, по данным Минобороны, российские войска нанесли 50 групповых и один массированный удар по ВСУ. Удары наносились по объектам военно-промышленного комплекса (ОПК) Украины, аэродромной инфраструктуре, арсеналам и местам хранения боеприпасов, топлива, вооружения и безэкипажных катеров.