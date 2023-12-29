Российские войска нанесли 50 групповых и один массированный удар за неделю

МО РФ отчиталось о 50 групповых и одном массированном ударе по ВСУ за неделю

Российские войска за неделю нанесли 50 групповых и один массированный удар по Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что удары наносились высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса (ОПК) Украины, аэродромной инфраструктуре, арсеналам и местам хранения боеприпасов, топлива, вооружения и безэкипажных катеров.

«Кроме того, поражались места размещения подразделений вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников», — говорится в сообщении министерства.

В оборонном ведомстве добавили, что все назначенные объекты были поражены.

В ночь на 29 декабря Украина подверглась массированному обстрелу. Удары наносились по Киеву, Харькову, Днепру, Львову, Одессе, Запорожью и другим городам. Воздушную тревогу объявляли по всей территории страны. В некоторых регионах отключали электричество из-за взрывов.

Спикер Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат рассказал о небывалых масштабах атаки. «Столько целей одновременно на нашем мониторе мы еще не видели», — сказал он. По его словам, утром в пятницу Россия запускала «все, кроме "Калибров"», в частности, «Кинжал», С-300, крылатые и баллистические ракеты, беспилотники, ракеты Х-22 или Х-32.