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19:03, 8 ноября 2024Бывший СССР

В Харьковской области раскрыли личности пилотов ВСУ. Они обстреливали регион на американских F-16

УВД ВГА Харьковской области установило личности трех украинских пилотов F-16
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Управление внутренних дел (УВД) военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области установило личности выполняющих задачи в области пилотов американских истребителей F-16 Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Получены данные граждан Украины, которые на данный момент входят в состав экипажей американских истребителей F-16 и выполняют боевые задачи, в том числе, над Харьковской областью и приграничной с Российской Федерацией зоне», — сообщили в ведомстве.

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В ВГА раскрыли личности пилотов

В Харьковской ВГА раскрыли личности двух пилотов и одного авиатехника ВСУ, проживавших на территории области. Речь идет о летчиках, командире авиационного звена авиационной эскадрильи 831-й бригады тактической авиации Воздушного командования «Центр» Воздушных сил ВСУ подполковнике Олеге Климове 1992 года рождения и командире авиационного звена 39-й отдельной авиационной эскадрильи 40-й бригады тактической авиации Воздушного командования «Центр» капитане Максиме Коляде 1997 года рождения.

Кроме того, установлена личность старшего техника обслуживания авиационного вооружения инженерно-авиационной службы авиационной эскадрильи 204-й бригады тактической авиации Воздушного командования «Запад» Андрея Белокаменского 1994 года рождения.

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«Хотим подчеркнуть нашу заинтересованность в получении информации в отношении других представителей летного состава ВС Украины, действия которых будут квалифицированы как преступления против мирного населения Украины и иметь соответствующие последствия», — подчеркивается в сообщении ведомства.

ВСУ минируют Харьковскую область

Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что украинские военные минируют Харьковскую область. По его словам, инженерно-саперные подразделения ВСУ осуществляют работы по минному заграждению не только рядом с линией боевого соприкосновения, но и в тылу.

Минирование проводится в том числе в непосредственной близости к населенным пунктам, где еще проживает мирное население. При этом заграждения не обозначаются указателями о минной опасности. Марочко заключил, что это привело к потерям среди мирных граждан, в том числе среди несовершеннолетних.

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В свою очередь, жительница Волчанска Харьковской области рассказала о расправах ВСУ над мирными жителями. По ее словам, военные выследили и открыли огонь по ее знакомой, которая присматривала за опустевшими домами в городе во избежание мародерства.

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