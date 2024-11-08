Россия передала Украине в 15 раз больше тел военнослужащих при обмене. Что известно?

Украина и РФ обменялись телами погибших по формуле 563 на 37

Архивное фото. Фото: Пресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека в РФ / РИА Новости

Россия и Украина обменялись телами военнослужащих. Сообщается, что обмен прошел по формуле 37 на 563.

По словам председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова, возвращены тела 37 российских военных. В ответ противоположной стороне было передано 563 тела военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Москва передала Киеву в 15 раз больше тел, чем получила. Известно, что на Украину отправили также тела 62 военнослужащих, которые находились в сбитом 24 января в Белгородской области военно-транспортном самолете Ил-76, перевозившем пленных.

На Украине подтвердили возвращение тел более полутысячи бойцов ВСУ

Координационный штаб по обращению с военнопленными страны ранее заявил о состоявшемся обмене. Уточняется, что личности военнослужащих установят представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты.

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«Вооруженные силы Украины перевезут репатриированные тела и останки в определенные государственные учреждения. Представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших», — говорится в заявлении штаба.

Предыдущий обмен состоялся в октябре

18 октября Россия и Украина провели обмен тел военнослужащих по формуле «501 на 89». Как рассказал депутат Госдумы, представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции Шамсаил Саралиев, Киев передал Москве 89 тел бойцов, а Россия Украине — 501.

Ранее о возвращении тел заявили в штабе по обращению с военнопленными Украины. В публикации было сказано, что Киев получил тела бойцов ВСУ, погибших на авдеевском, бахмутском, марьинском, угледарском, запорожском и луганском направлениях.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что обмен телами военнослужащих между Россией и Украиной происходит постоянно.