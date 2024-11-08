На Украине заявили о возвращении тел более полутысячи бойцов ВСУ

В штабе по обращению с военнопленными сообщили о возвращении тел 563 бойцов ВСУ

На Украину передали более полутысячи тел бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об их возвращении сообщил Координационный штаб по обращению с военнопленными страны в Telegram.

«Вооруженные силы Украины перевезут репатриированные тела и останки в определенные государственные учреждения. Представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших», — говорится в заявлении штаба.

Обмен России и Украины телами военнослужащих также подтвердил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По словам политика, он прошел по формуле 37 на 563.

18 октября стало известно об обмене России и Украины телами бойцов. В его рамках Киев передал Москве 89 тел, а Москва Киеву — 501.