Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:08, 18 октября 2024Россия

Россия с Украиной обменялись телами бойцов по формуле «501 на 89»

РБК: Россия и Украина провели обмен тел солдат по формуле «501 на 89»

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Россия и Украина провели обмен тел военнослужащих по формуле «501 на 89». Об этом сообщает РБК со ссылкой на депутата Госдумы, представителя парламентской координационной группы по вопросам военной операции Шамсаила Саралиева.

Ранее о возвращении тел заявили в штабе по обращению с военнопленными Украины.

По словам парламентария, Киев передал Москве 89 тел бойцов, а Россия Украине — 501. Каких-либо других подробностей депутат не сообщил.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры возвращения из плена 103 российских военных, которые были захвачены Вооруженными силами Украины в Курской области.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      Украина сочла недопустимым обмен территорий на членство в НАТО. Киев пригрозил сделать «очень плохие вещи»

      Россиянка рассказала о «смене пола» своего кота

      Путин оценил отношения России и Китая

      На Украине назвали реальным сценарием снижение возраста мобилизации

      Россияне поделились новыми снимками самой яркой за 100 лет кометы

      Путин отказался от идеи лететь на саммит G20 в Бразилии

      28-летнего Тимоти Шаламе сняли целующегося с 52-летней Гвинет Пэлтроу

      Россия с Украиной обменялись телами бойцов по формуле «501 на 89»

      Проект Ateo признали иноагентом

      Назван ответ Российской армии на попытку ВСУ возвести укрепления под Курском

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше