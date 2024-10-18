Россия с Украиной обменялись телами бойцов по формуле «501 на 89»

РБК: Россия и Украина провели обмен тел солдат по формуле «501 на 89»

Россия и Украина провели обмен тел военнослужащих по формуле «501 на 89». Об этом сообщает РБК со ссылкой на депутата Госдумы, представителя парламентской координационной группы по вопросам военной операции Шамсаила Саралиева.

Ранее о возвращении тел заявили в штабе по обращению с военнопленными Украины.

По словам парламентария, Киев передал Москве 89 тел бойцов, а Россия Украине — 501. Каких-либо других подробностей депутат не сообщил.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры возвращения из плена 103 российских военных, которые были захвачены Вооруженными силами Украины в Курской области.