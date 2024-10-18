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16:00, 18 октября 2024Бывший СССР

На Украине заявили о получении тел 501 бойца

В штабе по обращению с военнопленными Украины сообщили о получении тел 501 бойца

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

На Украину вернули тела 501 бойца украинской армии. Об этом сообщает в Telegram со ссылкой на Координационный штаб по обращению с военнопленными издание «Общественное».

«Удалось вернуть (...) тела военнослужащих, погибших на авдеевском, бахмутском, марьинском, угледарском, запорожском и луганском направлениях», — говорится в публикации.

В ведомстве добавили, что также удалось вернуть одно тело бойца, погибшего в Курской области.

Ранее в Раде призвали отправить женщин на вакантные места в тылу Вооруженных сил Украины. По словам депутата Верховной Рады Александра Федиенко, в украинской армии есть много должностей, которые лица женского пола могут занимать наравне с мужчинами.

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      Глеб Палехов
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