В Раде призвали отправить женщин на вакантные места в тылу ВСУ

Нардеп Федиенко: в ВСУ существует множество вакантных должностей для женщин

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) существует множество вакантных должностей, которые могут занять лица женского пола. Отправить в тыл украинской армии женщин призвал депутат Верховной Рады Александр Федиенко, передает ТАСС.

«Мы не говорим про женщин, которые будут бегать в окопах с автоматами», — приводятся в публикации слова нардепа.

Он пояснил, что речь идет о профессиях, связанных с бухгалтерией, обеспечением и коммуникациями.

Ранее Федиенко возмутился из-за нежелания граждан идти на фронт. По его словам, более 6 миллионов украинцев не обновили данные в военкоматах.