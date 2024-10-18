В Раде призвали отправить женщин на вакантные места в тылу ВСУ

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) существует множество вакантных должностей, которые могут занять лица женского пола. Отправить в тыл украинской армии женщин призвал депутат Верховной Рады Александр Федиенко, передает ТАСС.
«Мы не говорим про женщин, которые будут бегать в окопах с автоматами», — приводятся в публикации слова нардепа.
Он пояснил, что речь идет о профессиях, связанных с бухгалтерией, обеспечением и коммуникациями.
Ранее Федиенко возмутился из-за нежелания граждан идти на фронт. По его словам, более 6 миллионов украинцев не обновили данные в военкоматах.