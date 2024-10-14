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15:05, 14 октября 2024Бывший СССР

Украинский депутат возмутился из-за нежелания граждан идти на фронт

Депутат Рады Федиенко возмутился из-за нежелания граждан идти на фронт

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Депутат Верховной Рады от правящей партии «Слуга народа» Александр Федиенко возмутился из-за нежелания украинских граждан идти на фронт. Его слова приводит издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

По его словам, более шести миллионов украинцев не обновили данные в территориальных центрах комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Федиенко возмущен тем, что граждане страны не выполняют свою конституционную обязанность и не отправляются на фронт. «Есть проблема, что у нас некем пополнять воинские формирования», — сказал он.

Депутат также объяснил облавы сотрудников ТЦК в общественных местах. По его словам, это связано с необходимостью пополнить украинские войска. Кроме того, Федиенко отметил, что украинцам приходится напоминать о ситуации на фронте.

Ранее стало известно, что жители Киева, которые ранее приобрели билеты на концерт группы «Океан Эльзы», массово сдают их из-за рейдов сотрудников ТЦК. Как уточнялось, явление стало массовым после того, как на концерте группы на выходе из зала украинские военкомы провели проверку документов.

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      Кристина Есикова
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