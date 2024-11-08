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16:02, 8 ноября 2024Россия

Россия передала Украине при обмене в 15 раз больше тел военнослужащих

Рогов: Россия и Украина обменялись телами военнослужащих по формуле 37 на 563
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ivan Antypenko / Reuters

Россия и Украина обменялись телами военнослужащих по формуле 37 на 563. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в Telegram.

Таким образом, Москва передала Киеву в 15 раз больше тел, чем получила. По словам Рогова, в том числе на Украину отправили тела 62 военнослужащих, которые находились в сбитом 24 января в Белгородской области военно-транспортном самолете Ил-76, перевозившем пленных.

Ранее информацию о получении более полутысячи тел бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщил Координационный штаб по обращению с военнопленными страны. Там подчеркнули, что личности военнослужащих установят представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты. Число тел, переданных России, украинская сторона не называла.

Предыдущий обмен состоялся в октябре. Как рассказал депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, тогда Россия передала Украине 501 тело, а вернула 89.

ЖЗЛ
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