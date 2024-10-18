Россия и Украина передали друг другу тела военных. Обмен прошел по формуле «501 на 89»

Россия и Украина провели обмен тел погибших бойцов по формуле «501 на 89»

Россия и Украина обменялись телами военнослужащих по формуле «501 на 89». Обмен подтвердил депутат Госдумы, представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции Шамсаил Саралиев.

По словам парламентария, Киев передал Москве 89 тел бойцов, а Россия Украине — 501. Каких-либо других подробностей депутат не сообщил.

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Ранее о возвращении тел заявили в штабе по обращению с военнопленными Украины. «Удалось вернуть (...) тела военнослужащих, погибших на авдеевском, бахмутском, марьинском, угледарском, запорожском и луганском направлениях», — говорится в публикации.

В ведомстве добавили, что также удалось вернуть одно тело бойца, погибшего в Курской области.

Россия и Украина неоднократно производили обмены телами военнослужащих

Это не первый обмен телами погибших военнослужащих между Россией и Украиной. Один из последних прошел в начале августа: тогда Москва вернула 38 тел бойцов в обмен на 250 тел украинских солдат. Таким образом, соотношение превысило 6 к 1.

Обмен состоялся на территории одного из приграничных КПП в Белгородской области. В украинском координационном центре по вопросам пленных уточнили, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) участвовали в боевых действиях почти на всей протяженности линии боевого соприкосновения — от Луганской народной республики до Херсонской области.

Фото: Пресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека в РФ / РИА Новости

До этого страны обменивались телами бойцов в мае: Киев получил 212 тел бойцов, передав Москве тела 45 военнослужащих.

Обмен телами военных говорит о значительных потерях в ВСУ

По словам главы общественного движения Запорожской области «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, обмен телами военнослужащих между Москвой и Киевом говорит о значительных потерях ВСУ на поле боя. При этом реальное положение дел на фронте еще хуже, поскольку российские войска активно используют фугасные авиационные бомбы, убежден он.

Рогов подчеркнул, что российские солдаты полностью уничтожают личный состав украинской армии. «В итоге там нечего собирать, опознавать, а значит, передавать», — заключил он.