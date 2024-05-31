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12:36, 31 мая 2024Россия

Россия и Украина обменялись телами военнослужащих

Россия вернула тела 45 военнослужащих

Фото: Thomas Peter / Reuters

Россия вернула тела 45 военнослужащих. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на депутата Госдумы Шамсаила Саралиева.

Со своей стороны, украинский координационный штаб сообщил о возвращении 212 тел солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

12 апреля стороны вооруженного конфликта произвели еще один обмен, в ходе которого Москва вернула 23 тела военнослужащих в обмен на 99 тел солдат ВСУ.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова объяснила приостановку обмена пленными с Киевом. Во ее словам, в этом виновата Украина, которая «постоянно выставляет новые, надуманные требования».

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      Алан Босиков
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