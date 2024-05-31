Россия и Украина обменялись телами военнослужащих

Россия вернула тела 45 военнослужащих

Россия вернула тела 45 военнослужащих. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на депутата Госдумы Шамсаила Саралиева.

Со своей стороны, украинский координационный штаб сообщил о возвращении 212 тел солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

12 апреля стороны вооруженного конфликта произвели еще один обмен, в ходе которого Москва вернула 23 тела военнослужащих в обмен на 99 тел солдат ВСУ.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова объяснила приостановку обмена пленными с Киевом. Во ее словам, в этом виновата Украина, которая «постоянно выставляет новые, надуманные требования».