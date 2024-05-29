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10:36, 29 мая 2024Россия

Омбудсмен объяснила приостановку обмена пленными между Москвой и Киевом

Москалькова: приостановка по пленным связана с надуманными требованиями Украины

Кадр: пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Приостановка обмена пленными между Москвой и Киевом связана с надуманными требованиями Украины. Такое объяснение привела уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, передает ТАСС.

Омбудсмен отметила, что обмен не проводился уже несколько месяцев. Вину в этом Москалькова возложила на украинскую сторону.

До этого координатор по межпарламентским связям с парламентом Луганской народной республики (ЛНР), депутат Госдумы Виктор Водолацкий рассказал, что сдавшиеся российским военным украинские пленные не желают попадать в обменные списки и возвращаться на родину.

Политик заверил, что российские военнослужащие продолжают продвигаться вперед, освобождая различные населенные пункты.

Ранее пленный украинский солдат заявил, что командование Вооруженных сил Украины его бросило.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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