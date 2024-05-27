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11:32, 27 мая 2024Бывший СССР

Брошенный после ранения солдат ВСУ рассказал об обмане украинским командованием

Пленный солдат ВСУ Мацепуро рассказал о бросившем его после ранения командовании

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросило получившего ранение бойца Валентина Мацепуро. Об этом пленный украинский солдат рассказал в видео, предоставленном журналистам Минобороны России.

По словам Мацепуро, он был мобилизован без прохождения медицинской комиссии. Перед отправкой на передовую бойцам дали «выстрелить 15 патронов за четыре месяца».

Солдат также рассказал, что он получил ранение на купянском направлении. Военнослужащий обратился к командованию с просьбой эвакуировать его с позиций, однако в ответ на это он услышал «жди и наблюдай». За брошенным бойцом украинская сторона так никого и не прислала. В итоге ему помогли российские военные.

Ранее пленный украинец Николай Перепаленко сообщил о нежелании военнослужащих ВСУ защищать Харьков. Он также рассказал о нехватке боеприпасов у украинских бойцов и игнорировании проблем командованием.

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      Екатерина Грищенко
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