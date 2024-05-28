Депутат Водолацкий: украинские пленные не хотят попадать в обменные списки

Координатор по межпарламентским связям с парламентом Луганской народной республики (ЛНР), депутат Госдумы Виктор Водолацкий рассказал, что сдавшиеся российским военным украинские пленные не желают попадать в обменные списки и возвращаться на родину, сообщает РИА Новости.

«Бойцы украинские, которых повылавливали на улицах, отправили на передовую, сдаются в плен и не хотят, чтобы их включали в обменные списки», — заявил он, пояснив, что на Украине их ожидают репрессии.

Политик добавил, что Вооруженные силы России продолжают продвигаться вперед, освобождая различные населенные пункты.

Ранее пленный украинский солдат рассказал, как командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) его бросило. По его словам, он был мобилизован без прохождения медицинской комиссии. Перед отправкой на передовую бойцам дали «выстрелить 15 патронов за четыре месяца».