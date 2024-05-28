Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:41, 28 мая 2024Бывший СССР

В Госдуме заявили о нежелании украинских пленных попасть в обменные списки

Депутат Водолацкий: украинские пленные не хотят попадать в обменные списки

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Координатор по межпарламентским связям с парламентом Луганской народной республики (ЛНР), депутат Госдумы Виктор Водолацкий рассказал, что сдавшиеся российским военным украинские пленные не желают попадать в обменные списки и возвращаться на родину, сообщает РИА Новости.

«Бойцы украинские, которых повылавливали на улицах, отправили на передовую, сдаются в плен и не хотят, чтобы их включали в обменные списки», — заявил он, пояснив, что на Украине их ожидают репрессии.

Политик добавил, что Вооруженные силы России продолжают продвигаться вперед, освобождая различные населенные пункты.

Ранее пленный украинский солдат рассказал, как командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) его бросило. По его словам, он был мобилизован без прохождения медицинской комиссии. Перед отправкой на передовую бойцам дали «выстрелить 15 патронов за четыре месяца».

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Страшные находки». Глава Херсонской области рассказал, что обнаружили в разрушенных домах Крынок российские военные

      В Германии отказались возвращать воинский призыв

      В Японии подтвердили неудачную попытку запуска спутника-шпиона Северной Кореей

      США обвинили в подрыве международного порядка

      В Госдуме заявили о нежелании украинских пленных попасть в обменные списки

      «Прогресс МС-27» доставит на МКС футболку

      В ФСБ заявили о росте активности спецслужб Украины на российской границе

      В России отреагировали на слова Байдена о «победе» США над фашизмом

      Николь Шерзингер в откровенном купальнике станцевала вместе с женихом

      Популярная порномодель рассказала о самом странном запросе от подписчика

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше