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06:16, 3 августа 2024Россия

Рогов высказался о потерях ВСУ после обмена России и Украины телами солдат

Рогов: обмен России и Украины телами бойцов говорит об огромных потерях ВСУ

Фото: Zohra Bensemra / Reuters

Обмен телами военнослужащих между Москвой и Киевом говорит о значительных потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя. Об этом заявил глава общественного движения Запорожской области «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в разговоре с порталом «Ридус».

«Судя по этим цифрам, соотношение потерь составляет примерно один к семи не в пользу Украины», — отметил он. При этом, по словам Рогова, реальное положение дел на фронте еще хуже, поскольку российские войска активно используют фугасные авиационные бомбы.

Он отметил, что они полностью уничтожают личный состав украинской армии. «В итоге там нечего собирать, опознавать, а значит, передавать», — подытожил Рогов.

Об обмене телами бойцов стало известно 2 августа. Российская сторона передала украинской 250 тел, а взамен получила 38 тел.

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      Марина Совина
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