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19:13, 2 августа 2024Россия

В Госдуме сообщили об обмене телами солдат с Украиной в соотношении 6 к 1

Депутат ГД Саралиев: Москва и Киев обменялись телами солдат в соотношении 6 к 1

Фото: Thomas Peter / Reuters

Россия и Украина обменялись телами военнослужащих. Ранее появившуюся информацию подтвердил депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, слова которого приводит «Комсомольская правда».

Парламентарии также подтвердил ранее озвученные цифры, согласно которым Москва вернула 38 тел бойцов в обмен на 250 тел солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Таким образом, соотношение превысило 6 к 1.

По данным Telegram-канала Mash, обмен состоялся на территории одного из приграничных КПП в Белгородской области. Туда заранее подогнали три рефрижератора — вероятно, в них находились тела военнослужащих.

В украинском координационном центре по вопросам пленных подтвердили факт обмена. Там уточнили, что бойцы ВСУ участвовали в боевых действиях почти на всей протяженности линии боевого соприкосновения — от Луганской народной республики до Херсонской области.

В ходе одного из последних обменов телами солдат, который состоялся в мае, Киев получил 212 тел бойцов, передав Москве тела 45 военнослужащих.

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      Алан Босиков
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