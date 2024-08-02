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13:11, 2 августа 2024Россия

Стало известно об обмене России и Украины телами военнослужащих

Mash: Россия передала Украине 250 тел солдат ВСУ в обмен на 38 российских бойцов

Фото: РИА Новости

Россия передала Киеву 250 тел солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об обмене телами военнослужащих сообщает Telegram-канал Mash.

Взамен Москва получила 38 тел российских бойцов.

По данным канала, обмен прошел на территории Белгородской области в районе КПП «Колотиловка», куда заранее подогнали три рефрижератора.

Говоря о количестве тел российских бойцов, канал подчеркивает, что их «больше не было». Таким образом, число тел солдат ВСУ более чем в шесть с половиной раз превышает число тел российских бойцов. Может ли это что-либо говорить о соотношении потерь, информации не представлено.

В конце мая Россия и Украина также обменялись телами военнослужащих. Тогда он состоялся по формуле 45 на 212 – Киев также получил кратно больше тел своих бойцов.

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      Алан Босиков
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