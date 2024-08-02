Стало известно об обмене России и Украины телами военнослужащих

Россия передала Киеву 250 тел солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об обмене телами военнослужащих сообщает Telegram-канал Mash.
Взамен Москва получила 38 тел российских бойцов.
По данным канала, обмен прошел на территории Белгородской области в районе КПП «Колотиловка», куда заранее подогнали три рефрижератора.
Говоря о количестве тел российских бойцов, канал подчеркивает, что их «больше не было». Таким образом, число тел солдат ВСУ более чем в шесть с половиной раз превышает число тел российских бойцов. Может ли это что-либо говорить о соотношении потерь, информации не представлено.
В конце мая Россия и Украина также обменялись телами военнослужащих. Тогда он состоялся по формуле 45 на 212 – Киев также получил кратно больше тел своих бойцов.