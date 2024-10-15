Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:44, 15 октября 2024Россия

Москалькова рассказала об обменах телами военных между Россией и Украиной

Москалькова: обмен телами военнослужащих России и Украины идет постоянно
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Татьяна Москалькова

Татьяна Москалькова. Фото: Pavel Kashaev, Павел Ка / Global Look Press

Обмен телами военнослужащих между Россией и Украиной в ходе специальной военной операции (СВО) происходит постоянно. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, ее цитирует РИА Новости.

«Это в любом случае гуманитарная тема, и военные занимаются ею, наше министерство обороны и другие службы работают над этой темой постоянно», — сказала Москалькова.

Ранее омбудсмен рассказывала, что аппарату уполномоченного по правам человека в России удалось воссоединить 48 семей, которых разлучили из-за конфликта на Украине. По ее словам, каждая история воссоединения семей очень тяжелая.

Президент Владимир Путин до этого подчеркивал, что воссоединение украинских детей с их семьями должно быть вне политики. По его словам, «дети оказались на территории России, поскольку мы их спасали от обстрелов, из зоны боевых действий». Глава государства добавил, что на Украине это понимают.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      В Охотском море обнаружили лодку с пропавшими два месяца назад людьми. Выжил только один мужчина

      Южная Корея открыла предупредительный огонь после подрыва дорог Северной Кореей

      Российский криминальный авторитет вышел на свободу после почти 9 лет заключения

      Мать скандальной порномодели рассказала о гордости за ее успехи

      Мужчина вернулся домой поздно ночью и удивился находке у двери

      Марочко заявил о неготовности техники ВСУ к зиме на сватовско-кременском направлении

      Цены на нефть рухнули

      Французский футболист рассказал о депрессии в России

      Россиянина спустя 14 лет обвинили в жестокой расправе над женой и ее знакомым

      Москалькова рассказала об обменах телами военных между Россией и Украиной

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше