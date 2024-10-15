Москалькова рассказала об обменах телами военных между Россией и Украиной

Москалькова: обмен телами военнослужащих России и Украины идет постоянно

Обмен телами военнослужащих между Россией и Украиной в ходе специальной военной операции (СВО) происходит постоянно. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, ее цитирует РИА Новости.

«Это в любом случае гуманитарная тема, и военные занимаются ею, наше министерство обороны и другие службы работают над этой темой постоянно», — сказала Москалькова.

Ранее омбудсмен рассказывала, что аппарату уполномоченного по правам человека в России удалось воссоединить 48 семей, которых разлучили из-за конфликта на Украине. По ее словам, каждая история воссоединения семей очень тяжелая.

Президент Владимир Путин до этого подчеркивал, что воссоединение украинских детей с их семьями должно быть вне политики. По его словам, «дети оказались на территории России, поскольку мы их спасали от обстрелов, из зоны боевых действий». Глава государства добавил, что на Украине это понимают.