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16:42, 31 мая 2024Россия

Путин прокомментировал ситуацию вокруг находящихся в России украинских детей

Путин: воссоединение украинских детей с их семьями должно быть вне политики

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Воссоединение украинских детей с их семьями должно быть вне политики. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с уполномоченным по правам ребенка в России Марией Львовой-Беловой. Стенограмма их разговора опубликована на сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул, что причины, по которым украинские дети оказались в России, объяснимы. «Но они все понимают, что дети оказались на территории России, поскольку мы их спасали от обстрелов, из зоны боевых действий», — отметил он.

Львова-Белова рассказала, что родственники детей говорят одно, находясь в России, а после пересечения границы с Украиной «начинаются совсем другие разговоры». Помимо этого, омбудсмен отметила вклад в воссоединение детей с семьями ряда российских и международных организаций, а также Катара и Ватикана.

В марте 2023 года Международный уголовный суд выдал ордеры на «арест» Путина и Львовой-Беловой. В заявлении судебных органов сказано, что такое решение приняли в связи с якобы незаконным вывозом детей с территории Украины.

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      Алан Босиков
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