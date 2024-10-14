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09:11, 14 октября 2024Россия

Москалькова назвала число воссоединившихся в ходе СВО семей

Москалькова: удалось воссоединить 48 семей, разлученных в ходе СВО

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Аппарату уполномоченного по правам человека в России удалось воссоединить 48 семей, которых разлучили из-за конфликта на Украине. Об этом заявила омбудсмен Татьяна Москалькова в интервью «Аргументам и фактам».

По ее словам, каждая история воссоединения семей очень тяжелая. Например, после начала СВО супружескую пару в Одесской области, у которой там был свой магазин, арестовали по обвинению в шпионаже. Их дети обратились за помощью к бабушке из Нижнего Новгорода — та в свою очередь обратилась в аппарат уполномоченного по правам человека. В результате детей удалось вернуть в Россию.

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Москалькова также рассказала, что к ней обратились две матери из Донецка и Луганска, которые не могли найти своих детей — женщины рассказывали, что они находятся «где-то за границей». «И [детей] нашли — в Австрии. Оказалось, что ребята были на каких-то спортивных сборах на Украине в тот момент, когда начали наступать российские войска», — вспомнила омбудсмен.

Как сообщила Москалькова, детей хотели передать местной семье, но они не согласились. Процесс возвращения несовершеннолетних к матерям длился почти год — детей вернули через территорию Турции. Достичь многих договоренностей удалось благодаря посредничеству украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца, подчеркнула уполномоченный по правам человека в России.

В июне детский омбудсмен Мария Львова-Белова рассказала, что Россия вернула семье с Украины 12-летнюю дочь, которая была разлучена с семьей после начала специальной военной операции. Ребенка передали матери в Минске.

Президент Владимир Путин до этого подчеркивал, что воссоединение украинских детей с их семьями должно быть вне политики. По его словам, «дети оказались на территории России, поскольку мы их спасали от обстрелов, из зоны боевых действий». Глава государства подчеркнул, что на Украине это понимают.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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