Россия вернула украинской семье 12-летнюю дочь

Львова-Белова сообщила, что Россия вернула семье с Украины 12-летнюю дочь

Россия вернула семье с Украины 12-летнюю дочь, которая была разлучена с семьей после начала специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова в Telegram.

По ее словам, ребенка передали матери в Минске. Процедура прошла при посредничестве Катара. «Люда стала семьдесят первым ребенком, которого нам уже удалось воссоединить с семьями на Украине и в других странах», — написала омбудсмен.

Как рассказала Львова-Белова, после расставания родителей девочки, она жила с отцом и бабушкой на Украине. Когда началась специальная военная операция (СВО) они переехали в Россию, в то время как мать Людмилы направилась с тремя другими детьми в Польшу. «В последнее время воспитанием внучки занималась бабушка, из-за возникших трудностей девочка оказалась в социально-реабилитационном центре. Конечно, мама захотела забрать дочку к себе», — сообщила уполномоченный по правам ребенка.

Из-за проблем на границе женщина не смогла самостоятельно приехать за дочерью, поэтому Россия совместно с Катаром и Международным Комитетом Красного Креста проработала транспортную логистику и помогла получить необходимые документы. Подчеркивается, что отец девочки согласился на передачу ребенка матери. В Минск Людмилу сопроводили близкий знакомый семьи и юрист аппарата омбудсмена. «Мама с дочкой наконец встретились!» — констатировала Львова-Белова.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что воссоединение украинских детей с их семьями должно быть вне политики. По его словам, «дети оказались на территории России, поскольку мы их спасали от обстрелов, из зоны боевых действий». Глава государства подчеркнул, что на Украине это понимают.