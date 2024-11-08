Российский генерал погиб в зоне СВО. Что о нем известно?

ИА «Новороссия»: в зоне спецоперации погиб генерал-майор Павел Клименко

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине погиб генерал-майор Павел Клименко. Он командовал 5-й отдельной мотострелковой бригадой («Оплот»), ранее входившей в состав Народной милиции Донецкой народной республики, носящей имя первого главы ДНР Александра Захарченко.

Обстоятельства произошедшего не приводятся. Известно, что указ о присвоении звания генерал-майор Павлу Клименко опубликован на портале Кремля 2 мая 2024 года. Также генерал имеет звание Героя ДНР, а также два ордена Мужества, орден Александра Невского и медаль «За отвагу».

Клименко мог получить серьезные ранения после атаки дрона

Согласно данным Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ» (внесен Минюстом в реестр иноагентов), генерал-майор погиб 6 ноября. Как утверждает источник, Клименко передвигался вместе с группой на мотоциклах мимо блокпоста Красногоровки, где и был атакован украинскими FPV-дронами.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В результате он якобы получил серьезные ранения, с которыми был доставлен в городскую больницу Петровского района Донецка. Позже его перевели в реанимацию, но спасти не смогли. «Уже к 21:00 его состояние ухудшилось, и в 22:00 врачи констатировали смерть офицера», — говорится в публикации.

Клименко был участником боевых действий на Северном Кавказе

Военный окончил Санкт-Петербургское высшее общевойсковое командное училище, затем Общевойсковую академию Вооруженных сил России. После Клименко получил назначение командиром взвода в полк морской пехоты Черноморского флота.

Генерал был участником боевых действий на Северном Кавказе. Известно, что его назначили командиром роты морской пехоты, затем — командиром десантно-штурмового батальона.

Ранее в зоне СВО погиб генерал-майор Владимир Завадский

О гибели еще одного российского генерала ранее сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. Владимир Завадский, командовавший гвардейской танковой дивизией, погиб 28 ноября 2023 года под Изюмом.

Межрегиональная общественная организация выпускников Московского высшего общевойскового командного училища сообщила, что Завадский подорвался на мине.

Убежден, что имя Владимира Завадского, мужественного офицера, настоящего генерала и достойного человека, навсегда останется в летописи славы Отчизны. Скорблю душой и сердцем Александр Гусев губернатор Воронежской области

Завадский с 2018 до 2021 год командовал гвардейской танковой Кантемировской дивизией, дислоцированной в Московской области. На момент гибели был заместителем 14-го армейского корпуса. Генерал был награжден орденом Мужества, а также ведомственными медалями.