Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:42, 8 ноября 2024Россия

Российский генерал погиб в зоне СВО. Что о нем известно?

ИА «Новороссия»: в зоне спецоперации погиб генерал-майор Павел Клименко
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине погиб генерал-майор Павел Клименко. Он командовал 5-й отдельной мотострелковой бригадой («Оплот»), ранее входившей в состав Народной милиции Донецкой народной республики, носящей имя первого главы ДНР Александра Захарченко.

Обстоятельства произошедшего не приводятся. Известно, что указ о присвоении звания генерал-майор Павлу Клименко опубликован на портале Кремля 2 мая 2024 года. Также генерал имеет звание Героя ДНР, а также два ордена Мужества, орден Александра Невского и медаль «За отвагу».

Клименко мог получить серьезные ранения после атаки дрона

Согласно данным Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ» (внесен Минюстом в реестр иноагентов), генерал-майор погиб 6 ноября. Как утверждает источник, Клименко передвигался вместе с группой на мотоциклах мимо блокпоста Красногоровки, где и был атакован украинскими FPV-дронами.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В результате он якобы получил серьезные ранения, с которыми был доставлен в городскую больницу Петровского района Донецка. Позже его перевели в реанимацию, но спасти не смогли. «Уже к 21:00 его состояние ухудшилось, и в 22:00 врачи констатировали смерть офицера», — говорится в публикации.

Клименко был участником боевых действий на Северном Кавказе

Военный окончил Санкт-Петербургское высшее общевойсковое командное училище, затем Общевойсковую академию Вооруженных сил России. После Клименко получил назначение командиром взвода в полк морской пехоты Черноморского флота.

Генерал был участником боевых действий на Северном Кавказе. Известно, что его назначили командиром роты морской пехоты, затем — командиром десантно-штурмового батальона.

Ранее в зоне СВО погиб генерал-майор Владимир Завадский

О гибели еще одного российского генерала ранее сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. Владимир Завадский, командовавший гвардейской танковой дивизией, погиб 28 ноября 2023 года под Изюмом.

Материалы по теме:
Российские власти подтвердили гибель генерала на СВО. Он был награжден орденом Мужества
Российские власти подтвердили гибель генерала на СВО. Он был награжден орденом Мужества
4 декабря 2023
«Ни шагу назад — за нами морг» Как в Донбассе готовят будущих штурмовиков к реалиям современной войны?
«Ни шагу назад — за нами морг»Как в Донбассе готовят будущих штурмовиков к реалиям современной войны?
10 ноября 2023

Межрегиональная общественная организация выпускников Московского высшего общевойскового командного училища сообщила, что Завадский подорвался на мине.

Убежден, что имя Владимира Завадского, мужественного офицера, настоящего генерала и достойного человека, навсегда останется в летописи славы Отчизны. Скорблю душой и сердцем

Александр Гусевгубернатор Воронежской области

Завадский с 2018 до 2021 год командовал гвардейской танковой Кантемировской дивизией, дислоцированной в Московской области. На момент гибели был заместителем 14-го армейского корпуса. Генерал был награжден орденом Мужества, а также ведомственными медалями.

Вот это герой!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российский генерал погиб в зоне СВО. Что о нем известно?

      Осужденный за призыв к вражде российский баттл-рэпер попал в список террористов

      Похищенный сын воссоединился с семьей через 34 года и поссорился с ней из-за денег

      Фитнес-тренер объяснила важность работы над икроножными мышцами

      Диетолог рассказала о плюсах холодца

      В Госдуме словом «загадка» ответили на планы вверить полиции защиту традиционных ценностей

      Чернобыльские лягушки оказались неуязвимы для радиации

      В Совфеде охарактеризовали одержавшего победу на выборах в США Трампа

      Алина Загитова рассказала о влиянии шопоголизма на ее жизнь

      Раскрыта стоимость выступления Агузаровой на дне рождения Собчак

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше