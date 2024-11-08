Стало известно о гибели российского генерала в зоне СВО

ИА «Новороссия»: генерал-майор Клименко погиб в зоне проведения СВО

Генерал-майор Павел Клименко погиб в зоне проведения специальной военной операции (СВО). О гибели высшего офицера со ссылкой на сообщество «Донбасс — сердце России» сообщает «ИА "Новороссия"».

Сообщается, что Клименко командовал 5-й отдельной мотострелковой бригадой («Оплот»), ранее входившей в состав Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР), носящей имя первого главы ДНР Александра Захарченко.

Указ о присвоении президентом России Владимиром Путиным звания генерал-майор Павлу Клименко опубликован на портале Кремля. Известно, что Клименко также имеет звание Герой ДНР, а также два ордена Мужества, орден Александра Невского и медаль «За отвагу».

Обстоятельства гибели генерал-майора не приводятся.

Ранее — в конце 2023 года — стало известно о гибели в зоне СВО генерал-майора Владимира Завадского. Глава Воронежской области Александр Гусев подтвердил эти сообщения. По некоторым имеющимся данным, российский военный погиб 28 ноября под Изюмом. Межрегиональная общественная организация выпускников Московского высшего общевойскового командного училища сообщила, что Завадский подорвался на мине.