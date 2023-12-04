Российские власти подтвердили гибель генерала на СВО. Он был награжден орденом Мужества

Губернатор Гусев подтвердил гибель генерала Завадского в зоне СВО на Украине

Глава Воронежской области Александр Гусев подтвердил гибель генерал-майора Владимира Завадского в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Как уточняет глава российского региона, офицер погиб на боевом посту.

По некоторым имеющимся данным, российский военный погиб 28 ноября под Изюмом. Межрегиональная общественная организация выпускников Московского высшего общевойскового командного училища сообщила, что Завадский подорвался на мине.

Убежден, что имя Владимира Завадского, мужественного офицера, настоящего генерала и достойного человека, навсегда останется в летописи славы Отчизны. Скорблю душой и сердцем Александр Гусев губернатор Воронежской области

Генерал командовал гвардейской танковой дивизией

Известно, что у погибшего генерала осталась семья. Один из сыновей генерала также выбрал карьеру военного. Сын Дмитрий после многочисленных переездов семьи, связанных со службой Завадского, поступил в Тверское суворовское военное училище, решающим стало слово отца.

Генерал Завадский с 2018 до 2021 год командовал гвардейской танковой Кантемировской дивизией, дислоцированной в Московской области. На момент гибели военный был заместителем 14-го армейского корпуса. Генерал был награжден орденом Мужества, а также ведомственными медалями.

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Офицер был выпускником Ульяновского гвардейского суворовского военного училища 1995 года и окончил Московское общевойсковое командное училище в 2000 году.

Россия потеряла еще нескольких генералов

12 июля депутат Госдумы Андрей Гурулев сообщил, что генерал-лейтенант Олег Цоков, занимавший пост замкомандующего Южным военным округом (ЮВО), погиб в результате ракетного удара Вооруженных сил Украины по Бердянску. В 2022 году Цоков был тяжело ранен и по состоянию здоровья мог бы не возвращаться в зону специальной военной операции.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

До этого в ходе СВО погиб генерал-майор Роман Кутузов. Telegram-канал «Военный осведомитель» уточнил, что генерал погиб в ходе выполнения боевой задачи близ населенного пункта Николаевка Попаснянского района Луганской народной республики. Отмечается, что за время службы Кутузов был награжден орденами Мужества, «За военные заслуги», Почета, а также медалью «За отвагу».

В мае Герой России, генерал-майор ВВС России в отставке 63-летний Канамат Боташев погиб в небе над Луганской областью. По информации издания Baza, самолет Боташева сбили, пилот не успел катапультироваться. Уточняется, что генерал-майор — самый высокопоставленный летчик, о чьей гибели стало известно.