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Генерал-майор погиб в ходе спецоперации на Украине

Генерал-майор в отставке Боташев погиб в небе над Луганской областью 22 мая
Канамат Боташев

Канамат Боташев. Фото: телеграм-канал «Baza»

Герой России, генерал-майор ВВС России в отставке 63-летний Канамат Боташев погиб в небе над Луганской областью 22 мая. Об этом сообщает Baza.

По информации издания, самолет Боташева сбили, пилот не успел катапультироваться. Уточняется, что генерал-майор — самый высокопоставленный летчик, о гибели которого стало известно.

Боташев командовал полком гвардейской авиабазы в Воронеже, однако был уволен из-за инцидента под Петрозаводском. В 2012 году генерал попросил товарища полковника прокатить его на самолете, доступа к которому он не имел. В воздухе генерал попытался выполнить фигуру высшего пилотажа, однако истребитель разбился. Пилоты успели катапультироваться, но были уволены из армии и попали под суд.

Ранее сообщалось, что на Украине погиб племянник замминистра обороны России генерал-полковника Юнус-Бека Евкурова капитан Адам Хамхоев. На похоронах военного, которые проходили в Ингушетии, присутствовал дядя погибшего.

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Варвара Кошечкина
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