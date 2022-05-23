Племянник замминистра обороны России погиб на Украине

Племянник замминистра обороны России Евкурова погиб на Украине, его похоронили в Ингушетии

В Ингушетии похоронили племянника замминистра обороны России генерал-полковника Юнус-Бек Евкурова капитана Адама Хамхоева, который погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщается на сайте правительства республики.

Уточняется, что на похоронах присутствовал дядя погибшего. Кроме того, выразить соболезнования близким приехали спикер народного собрания Ингушетии Магомет Тумгоев с депутатами, первый зампредседателя правительства Магомед Евлоев, а также представители администрации главы и правительства республики.

Также соболезнования родственникам погибшего выразил глава Дагестана Сергей Меликов. «Достойный сын Ингушетии пал в бою, отстаивая безопасность нашего многонационального народа, его право на жизнь и свободу. Понимаю, что никакие слова сочувствия не уменьшат горечь невосполнимой утраты. Вечная память Герою!» — цитирует его РИА «Дагестан».

Адам Хамхоев был командиром десантно-штурмовой роты. Окончив Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище, он проходил военную службу в Ульяновске. Военнослужащий погиб в ночь с 20 на 21 мая.

Ранее глава Красноярского края Александр Усс сообщил, что во время спецоперации на Украине погиб российский майор Сергей Кашанский. Российскому военному было 32 года — он служил по контракту в Новосибирске.