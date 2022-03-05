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Российский губернатор сообщил о гибели майора во время спецоперации на Украине

Губернатор Усс сообщил о гибели майора Кашанского во время спецоперации на Украине

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Во время спецоперации на Украине погиб российский майор Сергей Кашанский. Об этом сообщил губернатор Красноярского края Александр Усс в своем Instagram.

«Среди погибших в ходе спецоперации на Украине — майор Сергей Владимирович Кашанский», — написал в социальной сети губернатор.

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Он добавил, что российскому военному было 32 года — он служил по контракту в Новосибирске. Александр Усс выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее о гибели двух россиян во время специальной операции России в Донбассе сообщил глава Новосибирской области Андрей Травников. Он принес соболезнования родным и близким погибших, пообещав оказать их семьям всестороннюю поддержку.

В среду, 2 марта, Министерство обороны России впервые сообщило о потерях российских войск в ходе операции на Украине. По словам официального представителя Минобороны генерал-майора Игоря Конашенкова, число погибших с 24 февраля составило 498 человек, ранены более полутора тысяч.

Президент России Владимир Путин сообщил о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Глава государства объяснил, что его решение стало ответом на просьбы о военной помощи со стороны руководства Донецкой и Луганской народной республик.

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Анастасия Шейкина
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