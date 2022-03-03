Стало известно о гибели еще двух россиян на Украине

Двое военных из Новосибирской области погибли во время специальной операции России в Донбассе. Об этом стало известно из заявления губернатора Андрея Травникова, опубликованного в официальном Telegram-канале региона.

«С прискорбием и огромным сожалением сообщаю о том, что при исполнении воинского долга, проявив мужество и героизм, погибли двое наших земляков — новосибирец и житель Тогучинского района», — говорится в обращении Травникова.

Губернатор также принес соболезнования родным и близким погибших, пообещав оказать их семьям всестороннюю поддержку.

2 марта Министерство обороны России впервые раскрыло потери российских войск в ходе операции на Украине. По словам официального представителя Минобороны генерал-майора Игоря Конашенкова, число погибших с 24 февраля составило 498 человек, ранены более полутора тысяч.

24 февраля президент России Владимир Путин сообщил, что принял решение о проведении спецоперации в Донбассе. Согласно его утверждению, она стала ответом на просьбы о военной помощи со стороны руководства Донецкой и Луганской народной республик.