Российский генерал погиб в зоне СВО. Он подорвался на мине

Генерал-майор Владимир Завадский подорвался на мине в Харьковской области

Генерал-майор Владимир Завадский погиб в зоне проведения специальной военной операции (СВО), подорвавшись на мине в Харьковской области. О его гибели сообщила межрегиональная общественная организация выпускников Московского высшего общевойскового командного училища.

По некоторым имеющимся данным, российский генерал погиб 28 ноября, подорвавшись на мине под Изюмом.

Завадский был выпускником Ульяновского гвардейского суворовского военного училища 1995 года и окончил Московское общевойсковое командное училище в 2000 году.

Генерал Завадский командовал гвардейской танковой Кантемировской дивизией, был награжден орденом Мужества

После окончания Общевойсковой академии Вооруженных сил России в 2010 году Владимир Завадский проходил службу на должностях заместителя командира учебного танкового полка, заместителя начальника учебного центра, начальника штаба мотострелковой бригады, командира мотострелковой бригады, командира мотострелковой дивизии.

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

С 2018 по 2021 год Завадский командовал гвардейской танковой Кантемировской дивизией, дислоцированной в Московской области. Генерал был награжден орденом Мужества, а также ведомственными медалями. Уточняется, что на момент гибели Завадский был заместителем 14-го Армейского корпуса.

Один из сыновей генерала также выбрал карьеру военного

Известно, что у погибшего генерала осталась семья. Сын Дмитрий после многочисленных переездов семьи, связанных со службой генерала Завадского, поступил в Тверское суворовское военное училище, решающим стало слово отца.

Мне захотелось продолжить его дело Дмитрий Завадский сын генерал-майора Владимира Завадского

Дмитрий участвовал в парадах Победы на Красной площади. В 2019 году во главе парадного расчета гвардейской танковой Кантемировской дивизии шел на тот момент полковник Владимир Завадский. Как рассказал Дмитрий, его отец был для него самым взыскательным зрителем. В перерывах они смогли пообщаться, командир дивизии давал сыну советы. Сам Владимир Завадский до этого участвовал в парадах и как курсант, и как слушатель.