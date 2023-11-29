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18:12, 29 ноября 2023Россия

Российский генерал погиб в зоне СВО

Генерал-майор Завадский погиб в зоне СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Генерал-майор Владимир Завадский погиб в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает межрегиональная общественная организация выпускников Московского высшего общевойскового командного училища на странице «ВКонтакте».

По некоторым данным, Владимир Завадский погиб 28 ноября в результате подрыва на мине под Изюмом в Харьковской области. На момент гибели генерал-майор был заместителем 14-го Армейского корпуса.

Завадский окончил Московское общевойсковое командное училище в 2000 году. Он командовал мотострелковым взводом, ротой и батальоном.

Генерал-майор был удостоен ордена Мужества и ведомственных медалей. С 2018 по 2021 год командовал гвардейской танковой Кантемировской дивизией, дислоцированной в Московской области.

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У Завадского осталась семья. Один из сыновей — суворовец, участвовал в парадах Победы на Красной площади. В 2019 году во главе парадного расчета гвардейской танковой Кантемировской дивизии шел на тот момент полковник Владимир Завадский.

В мае сообщалось, что российский полковник Вячеслав Макаров, командовавший 4-й мотострелковой бригадой, погиб при отражении трех атак Вооруженных сил Украины к югу от населенного пункта Красное в Донецкой народной республике. Полковник находился на передовой и лично командовал боем.

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      Алина Гончарова
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