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13:11, 14 мая 2023Россия

Российский полковник погиб при отражении трех атак ВСУ в ДНР

Командир 4-й мотострелковой бригады полковник Макаров погиб при отражении атаки ВСУ в ДНР

Фото: Libkos / AP

Российский полковник Вячеслав Макаров, командовавший 4-й мотострелковой бригадой, погиб при отражении трех атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) к югу от населенного пункта Красное в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в воскресенье, 14 мая, сообщили в Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, подразделения, возглавляемые Макаровым, отразили несколько атак противника. При этом полковник находился на передовой и лично командовал боем. В ходе третьей атаки он получил тяжелое ранение и позже скончался во время эвакуации с поля боя.

При этом благодаря действиям бригады удалось уничтожить три украинских танка, два бронеавтомобиля и четыре боевые машины пехоты.

Ранее Минобороны сообщило, что ВСУ в течение прошедших суток предпринимали массовые попытки прорвать оборону севернее и южнее Артемовска.

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Варвара Кошечкина
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