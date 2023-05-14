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13:05, 14 мая 2023Россия

Минобороны заявило о массовых попытках ВСУ прорвать оборону у Артемовска

Минобороны РФ сообщило о массовых попытках ВСУ прорвать оборону в районе Артемовска
СюжетМинобороны:

Фото: Serhii Nuzhnenko / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение прошедших суток предпринимали массовые попытки прорвать оборону севернее и южнее Артемовска. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, все атаки подразделений ВСУ были отражены, прорвать оборону российских войск украинским военным не удалось.

«Отражая атаки противника, мужество и героизм проявили военнослужащие подразделений 4-й, 200-й мотострелковых бригад и  6-ой мотострелковой дивизии российских вооруженных сил», — говорится в сообщении.

Минобороны также сообщило, что российские военные при поддержке десантников продолжили вести бои за овладение западными кварталами Артемовска.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что ВСУ не собираются сдавать Артемовск. По его словам, украинские власти намерены удерживать город «столько, сколько военные будут считать необходимым для тактических и стратегических целей».

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Варвара Кошечкина
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