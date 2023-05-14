Минобороны отчиталось о ситуации в Артемовске

Минобороны: российские военные при поддержке десантников продолжили вести бои за Артемовск

Российские военные при поддержке десантников продолжили вести бои за овладение западными кварталами Артемовска. О ситуации в населенном пункте отчиталось Минобороны России.

По словам официального представителя оборонного ведомства генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, штурмовые отряды при поддержке подразделений десантников все еще продолжают вести бои за овладение западной частью Артемовска.